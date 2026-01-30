<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Si chiama Boost la nuova tessera ricaricabile destinata a entrare nelle abitudini quotidiane di migliaia di utilizzatori del trasporto pubblico locale di Bologna. E 200 mila famiglie bolognesi, in questi giorni, se la vedranno recapitare a casa gratuitamente da parte del Comune.

Questa mattina il Sindaco ha consegnato simbolicamente la prima tessera a una residente del quartiere Porto-Saragozza. (in allegato la foto)

Su Boost possono essere caricati i titoli multicorsa (CityPass e Tesserino metropolitano) e gli abbonamenti mensili impersonali, scegliendo ad ogni ricarica quale titolo acquistare.

“Un’importante novità – si legge nella lettera di accompagnamento, a firma del sindaco Matteo Lepore, che in questi giorni i bolognesi riceveranno a casa – che di fatto sostituisce i biglietti cartacei e consente di utilizzare in maniera prioritaria, come titolo di viaggio per i non abbonati, il citypass (con corsa singola quindi a 1,90 euro) la formula più conveniente se viaggi in famiglia e non sei abbonato, validabile anche per più passeggeri nello stesso un viaggio”.

Utilizzare la Boost è semplicissimo: basta avvicinarla al validatore verde e il pagamento avviene in automatico, come per le carte contactless, con segnale luminoso e conferma sonora dell’avvenuta validazione.

Questa tessera ha validità 5 anni e può essere caricata un numero infinito di volte in modo comodo e semplice: online sul sito tper.it, nei punti e nelle biglietterie Tper o nella rete di tabaccherie che aderiscono a questa iniziativa.

Per verificare le corse residue caricate all’interno della propria Boost sarà sufficiente premere il tasto “info” sul validatore e poi avvicinare la carta, oppure collegarsi al sito Tper e inserire il numero seriale della tessera. In entrambi i casi sarà possibile verificare l’ultima validazione e il numero di corse ancora disponibili.

La carta (che le famiglie bolognesi riceveranno a casa gratuitamente) è acquistabile anche al prezzo di 2 euro nei punti Tper e rivendite autorizzate.

Maggior info: https://www.tper.it/boost