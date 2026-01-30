<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

La Polizia di Stato di Bologna, nella notte di ieri, ha arrestato un cittadino italiano di origine colombiana per il reato di rapina aggravata in concorso.

Nello specifico, due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si sono portate in via de Castagnoli a seguito di segnalazione di una probabile lite tra più persone. Giunti sul posto, due ragazzi spagnoli, un ragazzo e una ragazza classe 2004, hanno riferito agli Operatori che tre giovani sconosciuti li avevano dapprima minacciati e dopo aggrediti al fine di farsi consegnare tutto ciò che era in loro possesso.

In particolare, uno dei tre rapinatori, dopo aver ricevuto un rifiuto di una delle vittime si scagliava contro di loro ed iniziava così una colluttazione. Il giovane spagnolo cadendo a terra, perdeva il telefono cellulare, il quale veniva asportato da uno degli aggressori. Nel tentativo di fuga uno degli autori del delitto, rompeva una bottiglia di vetro a terra e ne lanciava alcuni cocci verso i giovani spagnoli.

Immediate le ricerche che hanno condotto all’individuazione e arresto di uno dei tre autori della rapina. Lo stesso è risultato gravato da pregiudizi di Polizia per danneggiamento, simulazione di reato e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il reo, classe 2000, è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa del giudizio di convalida. Durante la perquisizione personale gli Agenti hanno rinvenuto il telefono cellulare che é stato riconsegnato alla vittima.