Bologna si prepara ad accogliere la45ª edizione della StraBologna, in programma domenica 24 maggio 2026. La nuova t-shirt ufficiale StraBologna 2026 è stata presentata il 30 gennaio nella sala Marco Biagi de il Resto del Carlino.

Organizzata da UISP Comitato Territoriale di Bologna APS e Sport per Tutti srl ssd, StraBologna si conferma come una delle più importanti manifestazioni cittadine di sport sociale, capace di promuovere benessere, inclusione e contrasto alle disuguaglianze attraverso un’attività motoria accessibile, non competitiva e aperta a tutte e tutti. Un evento che da oltre quarant’anni trasforma le strade del centro storico in uno spazio condiviso di incontro, partecipazione e cittadinanza attiva. Sono attesi oltre 22.000 partecipanti, persone diverse per età, abilità e provenienza, unite dal piacere di muoversi insieme, senza barriere né classifiche.

Dopo l’arancione dell’edizione 2025, la StraBologna 2026 propone una t-shirt dal design rinnovato, moderno e pop, che racconta visivamente i valori della manifestazione: apertura, pluralità e senso di comunità. I colori scelti sono il verdee il viola: il primo richiama i colli, i parchi e la natura urbana, simbolo di un ambiente che deve essere vissuto e attraversato da tutte e tutti, mentre il viola accoglie al centro lo skyline di Bologna con i suoi monumenti simbolo–San Petronio, il Nettuno, le Due Torri e San Luca–insieme allo StraBiglio, il “regaz” della StraBologna, racchiusi in una cornice che riproduce la mappa del centro storico. La t-shirt diventa così un segno visibile di appartenenza a una comunità inclusiva, che riconosce nello sport uno strumento di partecipazione, relazione e coesione sociale.

Anche per il 2026 StraBologna potrà contare sul supporto di partner storici che condividono e sostengono questa visione di sport come bene comune: Confartigianato, Main Partner con il motto “Fare la StraBologna è una bella impresa”, Coop Alleanza 3.0,Trenitalia Tper e il Media Partner il Resto del Carlino. Un contributo fondamentale per rendere possibile una manifestazione sempre più accessibile, partecipata e capace di generare valore sociale per il territorio. Confermata anche la StraBologna Cani con Amici di Casa Coop, protagonista del pacco gara dedicato agli amici a quattro zampe!

Le iscrizioni sono già aperte e hanno superato quota 3.000 partecipanti: è possibile iscriversi online su www.strabologna.ito, dal 2 marzo, presso i Punti di Iscrizione presenti in tutta la Città Metropolitana di Bologna.