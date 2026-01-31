<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Prende il via domenica 1 febbraio (ore 16) L’ora della Musica, tra gli appuntamenti più attesi dell’anno nella vita musicale reggiana.

L’edizione numero 44 di questa storica rassegna voluta dal Conservatorio Peri-Merulo, e realizzata in collaborazione con la Fondazione I Teatri e i Musei Civici, propone dodici concerti che vedranno protagonisti alcuni tra i migliori allievi del Conservatorio. La nuova edizione moltiplica i luoghi dei concerti in cui i reggiani potranno ascoltare alcune tra le pagine più celebri dei repertori strumentali e vocali, e quindi oltre all’Auditorium Masini del Conservatorio e alla Sala degli specchi del Teatro Valli, già presenti nelle passate edizioni, L’ora della musica 2026 troverà una nuova cornice con il suggestivo Portico dei Marmi, a Palazzo dei Musei, e nella Sala delle Carrozze del Conservatorio di via Alighieri.

“La rinnovata collaborazione con la Fondazione I Teatri e con i Musei civici – dice Michele Montanari, presidente del Conservatorio di Reggio e Castelnovo né Monti – mette al centro il rapporto tra i musicisti del Peri-Merulo, la città e alcuni dei suoi luoghi più belli e interessanti. Non è un caso che questo accada proprio grazie alla musica e in particolare grazie a giovani musicisti di valore che oggi si affacciano su palcoscenici di prestigio. Il nostro invito è quello di venire ad ascoltarli e sostenerli in questo percorso culturale”.

“La rassegna – spiega direttore del Conservatorio, Imerio Tagliaferri – si conferma come uno degli appuntamenti più significativi e longevi della vita culturale del Conservatorio, testimonianza di una tradizione viva e in continua evoluzione. Un percorso che, nel corso degli anni, ha saputo rinnovarsi mantenendo salda la propria identità e il proprio radicamento nel territorio. Anche per questa edizione, L’Ora della Musica si presenta alla città con appuntamenti nei quali gli studenti saranno protagonisti di programmi ampi e articolati, capaci di attraversare epoche, linguaggi e stili: dal repertorio barocco alla musica contemporanea, dal tango all’opera, in un dialogo costante tra tradizione e presente. La Rassegna si propone così come un vero e proprio itinerario musicale, artistico e culturale, che accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo e nello spazio. Un ringraziamento va agli studenti, che con impegno e dedizione stanno preparando i programmi, e a tutti i docenti che li affiancano con competenza e passione, contribuendo in modo determinante alla qualità artistica e formativa dell’iniziativa”.

Il programma, luogo per luogo, Auditorium Masini – Sala degli Specchi – Portico delle Colonne – Sala delle Carrozze

Domenica 1 febbraio (ore 16) all’Auditorium Masini (via Alighieri, 11) aprirà la rassegna Tangofonia Orchestra, Ensemble del laboratorio di tango e musica argentina del Conservatorio diretto dal maestro Mariano Speranza. L’orchestra riunisce allievi e studenti del Conservatorio Peri-Merulo insieme a musicisti esterni di diversa formazione, dando vita a un ensemble aperto e dinamico, fondato sul dialogo costante tra formazione accademica ed esperienza professionale. Tangofonia si dedica allo studio, all’interpretazione e alla valorizzazione del tango e della musica di tradizione popolare argentina, con particolare attenzione alla pratica d’insieme, alla ricerca stilistica e all’approfondimento interpretativo. Il progetto è coordinato e promosso da Mirko Ferrarini, docente di fisarmonica. Il calendario della rassegna all’Auditorium Masini proseguirà domenica 8 febbraio (ore 16) con I Barocchisti Italiani, con Karola Cucuzza, Maya Boiardi, Filippo Maturani, Svitlana Tarubarova violini; Francesca Secchi, Emma Mazzacani, Lorenzo Pancaldi, Francesca Tedde viole; Eugenio Di Nisio, Emanuele Bani violoncelli; Samuele Grandi contrabbasso; Alina Trush clavicembalo. Musiche di A. Corelli, A. Vivaldi, J. S. Bach. Domenica 15 febbraio (ore 16) le musiche di Fauré e Prokofiev interpretate dai violinisti Pietro Bolognini e Paola Volpi insieme alla pianista Mari Fujino. Alla Sala degli Specchi del Teatro Valli sabato 7 febbraio (ore 18) si terrà il Concerto finale degli allievi del Master di II livello di Clarinetto, Nicola Santamaria, Lorenzo Cingolani, Letizia Scarpa, Marylisa Mariani con i pianisti Gaetano Rocco Paoletti e Mari Fujino. Musiche di Omizzolo Poulene, Milton, Schumann. Sabato 28 febbraio (ore18) il Concerto finale degli allievi del Master di II livello di Flauto con i flautisti: Irene Parente, Giulia Pedone, Margherita Russo, Davide Calò, Manuel Chiappin. Musiche di S. Prokofiev, O. Messiaen, A. Jolivet, J. Ibert, F. Martin, J. Bodin De Boismortier. Il 28 marzo (ore 18) si svolgerà il concerto finale degli allievi del Master di II livello di Violino Elisa Vota, Pamela Tempestini, con loro al pianoforte, Mari Fujino. Musiche di E. Grieg, S. Rachmaninov, A. Beach, E. Ysaye, M. Ravel Al Palazzo dei Musei il 22 febbraio (ore 16) “Van li effluvi delle rose”, Tosti, D’Annunzio e la Belle époque con i soprani Elena Orrù, Yixuan Shao, Anna Chiara Zampiero, Huiyue Zeng, i mezzosoprani Delia Giurato, Wenjing Hao Yina Qiu, il baritono Intaek Im e il pianista Hyejin Park. Musiche di F. P. Tosti, R. Hahn, A. Ponchielli, R. Zandonai, F. Cilea, G. Sgambati. Domenica 1 marzo (ore 16) si esibiranno eseguendo musiche di W. A. Mozart, Alessandro Perazzelli violino, Elisa Zannoni viola, Valery Lopez violoncello. Domenica 8 marzo (ore 16) Viva Verdi, selezioni di brani d’opera tratti dal grande repertorio verdiano con i soprani Yaling Chen, Sara Minieri, i mezzosoprani, Giulia Boni, Alfiia Ismukambetova, i tenori Jun Pan, Ziteng Liu, Congming Zhou e il pianista Roberto Cancemi. Domenica 15 marzo (ore 16) Nicola Santamaria clarinetto, Debora Puleo viola, Matilde Santelli Kielar violoncello, Gaetano Rocco Paoletti pianoforte eseguiranno musiche di M. Bruch, J. Brahms. Domenica 22 marzo (ore 16), L’arpa tra Francia e Spagna, con le arpiste Elisabeth Milito, Cecilia Pecolo, Lucrezia Lucia Caputo, Maria Vittoria Domenichini, e la pianista Iryna Pavlyshyn. Musiche di C. Saint-Saëns, M. Ravel, C. Debussy, J. Rodrigo. Alla Sala delle Carrozze del Conservatorio Peri-Merulo, domenica 29 marzo (ore 16), concerto finale della Masterclass internazionale di composizione tenuta da Francesco Filidei, Icarus Ensemble diretto da Marco Pedrazzini. Musiche di F. Filidei, R. Burato, M. Cenerini, E. Da Costa, F. Fiorenzani, V. Parisi, D. Pentassuglia.

Ad eccezione dei tre concerti della Sala degli Specchi, dove i biglietti sono acquistabili online dal sito www.iteatri.re.it oppure alla biglietteria dei Teatri, gli eventi saranno ad ingresso libero.