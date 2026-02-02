<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Incidente stradale nelle prime ore di questa notte in località San Faustino di Rubiera. Poco prima delle ore 02:00, i Carabinieri della Stazione di Correggio sono intervenuti in via del Cane a seguito di una segnalazione della Sala Operativa del 118. Secondo i primi accertamenti effettuati dalla pattuglia intervenuta sul posto, si è trattato di un’uscita di strada autonoma.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Audi A3, un uomo di 44 anni residente a Sassuolo, ha perso il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Correggio che hanno curato i rilievi di legge, è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118. Il conducente è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal sinistro. La dinamica resta al vaglio dell’Arma di Correggio.