Nel corso dell’anno 2025, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – Ufficio Emilia 4 di Modena, ha effettuato numerosi controlli su prodotti importati, a tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.

Nel corso di tali controlli, realizzati presso i magazzini di un noto corriere internazionale operante sulla tratta Italia – Regno Unito, sono stati effettuati sette sequestri relativi a oltre 12.000 compresse di integratori alimentari privi dei requisiti previsti dalla normativa per la loro commercializzazione in Italia.

Sebbene a volte abbiano l’aspetto di un farmaco, gli integratori alimentari sono da considerare alimenti e non possono vantare proprietà terapeutiche né fare riferimento alla cura o alla prevenzione di malattie. La loro commercializzazione è consentita solo dopo una procedura obbligatoria di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Superata questa fase, il prodotto viene registrato e può essere venduto e consumato in Italia.

Sempre nel corso del 2025, sono stati eseguiti 12 sequestri riguardanti oltre 500 sigarette elettroniche del tipo ‘usa e getta’, numerosi flaconi contenenti liquidi da inalazione (P.L.I.) e varie boccette di nicotina pura.

Da gennaio 2025, i prodotti contenenti nicotina possono essere venduti esclusivamente nelle tabaccherie o nei negozi fisici autorizzati da ADM, mentre la vendita online è vietata. I prodotti sequestrati erano sprovvisti del necessario contrassegno di Stato, requisito essenziale per provarne la legittima provenienza. L’assenza del contrassegno ne dimostra l’origine illecita e l’avvenuto approvvigionamento attraverso canali illegali, determinando la conseguente confisca dei prodotti e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei trasgressori.

I risultati ottenuti si inseriscono nel quadro delle attività di controllo quotidiane svolte dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’interno degli spazi doganali, volte a garantire la tutela della salute pubblica, messa a serio rischio da prodotti illegali meno costosi, ma potenzialmente pericolosi o nocivi.