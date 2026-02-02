<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Incidente stradale stamane poco dopo le 8:00 lungo la Tangenziale Nord di Modena (SS12), direzione nord, nei pressi dell’uscita 3.

L’incidente, un tamponamento a catena, ha visto coinvolte 15 autovetture bloccando completamente la carreggiata. I Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti 08:24 e al loro arrivo hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ad isolare i sistemi di alimentazione dei veicoli coinvolti (comprese eventuali vetture elettriche o a gas) per scongiurare il rischio di incendi.

Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, è intervenuto il personale sanitario del 118 e la Polizia Locale per i rilievi di rito, la gestione dei flussi veicolari e la chiusura del tratto stradale interessato al fine di permettere le operazioni di soccorso in totale sicurezza.

Attualmente (09:45) la circolazione risulta ancora fortemente rallentata. Le operazioni di rimozione dei mezzi e ripristino della sede stradale sono tuttora in corso.