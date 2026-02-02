Incidente stradale stamane poco dopo le 8:00 lungo la Tangenziale Nord di Modena (SS12), direzione nord, nei pressi dell’uscita 3.
L’incidente, un tamponamento a catena, ha visto coinvolte 15 autovetture bloccando completamente la carreggiata. I Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti 08:24 e al loro arrivo hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ad isolare i sistemi di alimentazione dei veicoli coinvolti (comprese eventuali vetture elettriche o a gas) per scongiurare il rischio di incendi.
Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, è intervenuto il personale sanitario del 118 e la Polizia Locale per i rilievi di rito, la gestione dei flussi veicolari e la chiusura del tratto stradale interessato al fine di permettere le operazioni di soccorso in totale sicurezza.
Attualmente (09:45) la circolazione risulta ancora fortemente rallentata. Le operazioni di rimozione dei mezzi e ripristino della sede stradale sono tuttora in corso.