Sul Raccordo Casalecchio (R14), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara. Di conseguenza, saranno chiusi, per chi percorre la A1 e proviene da Milano o da Firenze, i rami di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso Ancona; di conseguenza, per chi proviene da Milano o da Firenze, non sarà raggiungibile l’uscita di Bologna Casalecchio.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Milano ed è diretto verso Casalecchio di Reno: immettersi sulla A14 Bologna-Taranto, uscire alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800, proseguire sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e poi sulla Tangenziale, in direzione Casalecchio di Reno; per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Casalecchio di Reno: anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800 della A1, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), sulla SS64 Var Nuova Porrettana e sulla SS64 Porrettana; per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona/Padova: anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800 della A1, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), sulla SS64 Var Nuova Porrettana, sulla SS64 Porrettana, sulla SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, percorrere poi la Tangenziale e, chi è diretto verso Ancona potrà entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro, mentre chi è diretto verso Padova potrà entrare in A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio;

sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Firenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, uscire allo svincolo Nuova Bazzanese, percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 Porrettana, la SS64 Var verso Sasso Marconi, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) ed entrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.

Di conseguenza, la stazione di Bologna Casalecchio sarà chiusa in entrata per tutte le direzioni e, per chi percorre la Tangenziale e proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, l’uscita sarà obbligatoria allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

Saranno contestualmente chiusi i due rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese, con provenienza Vignola e Bologna, immettono all’entrata della stazione autostradale di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: verso Firenze: Sasso Marconi, sulla A1, Milano-Napoli; verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto; verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto; verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.