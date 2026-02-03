<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 le cittadine e i cittadini italiani aventi diritto al voto saranno chiamati a esprimersi sul referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

È previsto un unico quesito sul quale si è chiamati a esprimersi: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?». Come specificato sul sito del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modifiche previste dalla legge Costituzionale oggetto del referendum riguardano, in sintesi: l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri; l’estrazione a sorte dei loro componenti e la creazione di un’Alta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari.

Trattandosi di un referendum costituzionale (ex art. 138 della Costituzione), non è previsto il raggiungimento di alcun quorum di partecipazione per la validità. Il risultato sarà dunque valido indipendentemente dal numero di votanti: la legge sarà quindi approvata se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.

Si vota domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15

Per esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento di identità valido. Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età entro il 22 marzo 2026, presentandosi alla sezione indicata sulla tessera elettorale, nelle cui liste risultano iscritti. In caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi sulla tessera elettorale, è possibile richiederne una nuova.

È bene dunque verificare per tempo di essere in possesso della tessera elettorale e che abbia spazi liberi per i timbri. I cittadini che ne siano sprovvisti o abbiano perduto la tessera, fino al 14 marzo possono ottenerla rivolgendosi senza appuntamento al servizio di emissione tessere elettorali attivo presso gli sportelli anagrafici di piazza Casotti 1/c, tutte le mattine da lunedì a sabato dalle 8.15 alle 12.30 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Da lunedì 16 marzo il servizio di emissione tessere elettorali sarà spostato in via Toschi 27 e sarà attivo, senza bisogno di appuntamento, tutte la mattine da lunedì 16 a giovedì 19 dalle 8.20 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Venerdì 20 e sabato 21 marzo l’ufficio per il rilascio delle tessere sarà aperto dalle 8 alle 18 mentre nelle giornate del referendum l’ufficio sarà aperto domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

Gli elettori sprovvisti di documento d’identità valido possono rivolgersi, per il rilascio della carta d’identità elettronica, agli sportelli dell’ufficio Anagrafe di via Toschi 27 nei seguenti giorni e orari: domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL’ESTERO – Gli elettori italiani che si trovino temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data dei prossimi referendum possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero optando per questa modalità di esercizio del diritto di voto. Per esercitare tale diritto, l’elettore del Comune di Reggio Emilia temporaneamente all’estero deve inviare all’ufficio elettorale del Comune di Reggio l’apposita dichiarazione di opzione disponibile sul sito, contenente tutte le informazioni previste dalla legge, tra le quali l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale. Tale dichiarazione deve pervenire al Comune entro il 18 febbraio accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

La dichiarazione di opzione può essere recapitata nel termine previsto via posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano, anche tramite terze persone, previo appuntamento da concordare con l’ufficio (mail elettorale@comune.re.it – tel. 0522/456072)