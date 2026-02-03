<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Pagare tributi e tariffe comunali diventa più semplice e immediato grazie a tre nuovi totem self-service pagoPA attivati dal Comune di Modona, che consentono di effettuare pagamenti in autonomia, senza attese agli sportelli. I dispositivi sono stati installati presso il Comando della Polizia locale in viale Galilei 165, l’Urp – Ufficio relazioni con il pubblico in piazza Grande 17 e l’Ufficio denunce della Polizia locale in via Fabriani 46, offrendo così punti di accesso fisici ai servizi digitali in luoghi già frequentati dai cittadini.

Attraverso i totem è possibile effettuare pagamenti verso il Comune utilizzando pagoPA, la piattaforma che rende i versamenti alla Pubblica amministrazione più semplici, trasparenti e sicuri, consentendo a cittadini e imprese di scegliere la modalità di pagamento più adatta alle proprie esigenze (Pagobancomat e carte Visa e Mastercard) e di avere sempre certezza dell’esito dell’operazione.

Tanti i servizi del Comune che è possibile pagare tramite pagoPA, dalle rette delle case di residenza per anziani ai servizi scolastici, ma anche sanzioni e concessioni, fino ad arrivare alle occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico e ai canoni per pubblicità e passi carrabili.

Effettuare il pagamento è molto semplice: basta far “leggere” al totem il QRCode dell’avviso pagoPA da documento cartaceo o schermo (smartphone, tablet) oppure inserire manualmente il codice dell’avviso e il codice fiscale dell’ente creditore e poi procedere al pagamento seguendo le istruzioni sul display del totem.

L’installazione dei tre totem self-service pagoPA si inserisce nel percorso di trasformazione digitale del Comune di Modena, che utilizza la tecnologia come leva per semplificare i servizi, migliorarne l’accessibilità e rendere più efficiente il rapporto tra Amministrazione e comunità. Come delineato nel Piao 2026, la digitalizzazione è accompagnata da interventi organizzativi e culturali e orientata a innovazione, semplificazione ed efficacia: l’introduzione dei totem self-service pagoPA rappresenta così un esempio concreto di come la transizione digitale possa tradursi in servizi più vicini alle persone e più facili da utilizzare.