Riapre al traffico domani, mercoledì 4 febbraio, il ponte di San Martino Secchia sul quale si è concluso l’intervento per il miglioramento strutturale e sismico eseguito dal Comune di Carpi. La nuova struttura, che sarà riaperta ufficialmente alle 11, con il taglio del nastro da parte del sindaco di Carpi Riccardo Righi, consente una diversa conformazione della piattaforma stradale che, a fronte di una carreggiata larga 3,5 metri, ha consentito di realizzare anche due piste pedonali e ciclabili (della larghezza utile di 1,5 metri) poste su ogni lato della carreggiata e realizzate con struttura metallica a sbalzo.

I lavori, iniziati alla fine di marzo 2025, sono consistiti nella demolizione completa degli attuali impalcati (le strutture a sostegno del piano stradale, mentre rimangono i piloni) che sono stati sostituiti da una nuova costruzione mista in acciaio e calcestruzzo composta da tre travi in acciaio e da una soprastante soletta collaborante in cemento armato. Il nuovo impalcato è stato appoggiato sulle pile e sulle spalle già esistenti, senza la necessità di realizzare particolari opere o irrigidimenti.

L’opera ha un valore complessivo di 1 milione 980 mila euro, per 999 mila 863 euro coperti da fondi ministeriali e per la parte restante (980 mila 137 euro) da risorse proprie del Comune di Carpi. L’intervento è stato realizzato dal Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) composto da Cme Consorzio Imprenditori Edili di Modena, Fea Srl di Castelfranco Emilia, Emiliana Asfalti Srl di San Felice.