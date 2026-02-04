<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

La stagione dell’Auditorium Rita Levi Montalcini, realizzata in collaborazione tra ATER Fondazione e l’Amministrazione comunale di Mirandola, prosegue sabato 7 febbraio (h. 21:00) con un appuntamento dedicato al circo contemporaneo. Bello!, nuovo spettacolo ideato e diretto da Francesco Sgrò, porta in scena sei straordinari artisti di circo e un attore. Una produzione di Cordata F.O.R. e Fabbrica C, realizzata in collaborazione con Flic Scuola di Circo.

Al centro del progetto vi è la dinamica del gruppo, intesa come spazio di ascolto, relazione e creazione condivisa. Attraverso la coralità del gesto acrobatico e della parola, Bello! indaga la relatività delle forme storiche della bellezza – così radicate e spesso tiranniche nella nostra cultura – e l’universalità del bisogno umano di giudizio…

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e telefoniche inviando un messaggio. WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455. Vendita biglietti online su vivaticket.com