I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato due 29enni italiani, uno nato a Bologna, l’altro in Provincia di Napoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

È successo durante un controllo anti droga che i militari stavano effettuando in via Azzurra, nei pressi del “Giardino Arcobaleno”, per verificare la presenza di persone sospette o dedite alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti. La notizia acquisita dai Carabinieri, nel corso di un’attività informativa, è stata confermata durante la perquisizione del 29enne napoletano, identificato mentre si stava aggirando in zona. All’interno della tasca del giubbotto, il soggetto deteneva due panetti di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi. A quel punto, i militari hanno proseguito le operazioni di ricerca nell’appartamento da cui avevano visto uscire il giovane.

All’interno dell’abitazione c’era il coetaneo bolognese. Questi, informato dai Carabinieri sulla situazione e la necessità di effettuare una perquisizione domiciliare, non ha esitato a mostrare il resto della sostanza stupefacente detenuta: dieci panetti di hashish del peso complessivo di circa 500 grammi. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, entrambi, dopo l’arresto, sono stati accompagnati in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e il contestuale processo con rito direttissimo.