<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nel corso del mese di gennaio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, con l’impiego del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno svolto una costante attività di controllo del territorio nelle unioni del Distretto Ceramico e di Terre di Castelli.

L’attività, eseguita con servizi diurni e notturni, ha portato complessivamente a 23 interventi di rilievo, con sequestri, segnalazioni all’Autorità amministrativa e deferimenti all’Autorità giudiziaria, nell’ambito della prevenzione dei reati e della tutela della sicurezza pubblica e stradale.

Nel corso di mirati servizi di controllo presso le aree pubbliche:

a Sassuolo , il 2 gennaio 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito all’autorità giudiziaria un cittadino italiano di 22 anni, residente a Sassuolo, trovato in possesso di un coltello a serramanico all’interno di un parco pubblico, poi sottoposto a sequestro;

, il 2 gennaio 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito all’autorità giudiziaria un cittadino italiano di 22 anni, residente a Sassuolo, trovato in possesso di un coltello a serramanico all’interno di un parco pubblico, poi sottoposto a sequestro; sempre a Sassuolo , il 13 gennaio 2026, è stato deferito un italiano di 47 anni, domiciliato a Sassuolo, poiché, nel corso di un controllo in un’area di parcheggio, veniva sorpreso all’interno della sua autovettura un manganello in legno, poi sottoposto a sequestro;

, il 13 gennaio 2026, è stato deferito un italiano di 47 anni, domiciliato a Sassuolo, poiché, nel corso di un controllo in un’area di parcheggio, veniva sorpreso all’interno della sua autovettura un manganello in legno, poi sottoposto a sequestro; a Savignano sul Panaro invece, il 2 febbraio 2026, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un’autovettura con a bordo due giovani del posto, di 19 e 20 anni, rispettivamente trovati in possesso, l’uno di un coltello a serramanico, l’altro di un coltello a farfalla. Entrambe le armi sono state sequestrate e i soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Nei controlli alla circolazione stradale, sono state invece ritirate complessivamente 9 (nove) patenti di guida per guida in stato di ebbrezza, nei confronti di altrettante persone (1 sola donna), la maggior parte denunciati all’autorità giudiziaria perché trovati con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro ed anche in possesso di sostanze stupefacenti come hashish e cocaina.

Nell’ambito di altre attività, eseguite anche con personale in borghese, nel medesimo periodo sono state sottoposte a sequestro amministrativo ben 46 (quarantasei) dosi di sostanze stupefacenti, detenute per cosiddetto uso personale, così ripartite: 32 di hashish; 10 di cocaina; 4 di ketamina – in questo caso, tutti i consumatori, di età compresa tra i 18 ed i 33 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Modena, con conseguenti limitazioni sulle patenti di guida, sui documenti di viaggio e sui porti d’arma.