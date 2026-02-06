<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di un 32enne tunisino, indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata commesso nei confronti della compagna convivente. Lo straniero è stato sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione dello strumento elettronico di controllo, a seguito dei fatti scaturiti una decina di giorni fa.

Nello specifico, la sera del 25 gennaio, i Carabinieri erano intervenuti a casa della coppia, a seguito di una discussione violenta scaturita da futili motivi. Nella circostanza, la donna era stata aggredita dal compagno che nonostante lo stato di gravidanza, non aveva esitato a colpirla con pugni, calci e ginocchiate al basso ventre, procurandole delle lesioni, come accertato dai sanitari del 118 che l’avevano soccorsa.

Raggiunto dai Carabinieri, il 32enne è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna.