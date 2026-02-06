<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

C’è un piccolo rito che, anno dopo anno, racconta meglio di tante parole quanto l’Acetaia Comunale sia un patrimonio di tutti a Novellara: alla riapertura dopo la pausa natalizia, il primo novellarese che sale le scale e visita le batterie riceve in omaggio una boccetta di Aceto Balsamico. Un gesto simbolico, ma concreto, per ribadire che questo luogo non è solo custode di un “prezioso liquido scuro”, bensì uno spazio vivo, disponibile e fruibile dalla comunità.

Anche nel 2026 la tradizione si è rinnovata con un’immagine che dice molto sul legame tra generazioni: la prima visitatrice è stata una bambina, arrivata in Acetaia accompagnata da mamma e nonna. A lei i volontari hanno consegnato la boccetta, accogliendo con un sorriso il “primo passo” dell’anno dentro uno dei luoghi più identitari di Novellara.

Da quest’anno, inoltre, i volontari dell’Acetaia Comunale, in accordo con l’Amministrazione Comunale, hanno deciso di affiancare al riconoscimento della prima visita un nuovo momento: la consegna, nel giorno di riapertura, di una seconda boccetta a un cittadino o una cittadina che si sia distinto per un operato disinteressato e gratuito, dimostrando affezione e attaccamento al paese.

Il “novellarese 2026” è il signor Paolo Paterlini. Alla presenza dell’assessora Laura Bocedi gli è stata consegnata la boccetta di Aceto Balsamico per il suo impegno nella redazione del mensile “Il Portico”, attività che Paterlini continua a svolgere, fresco ottantenne, ininterrottamente dal 1982. “Il Portico” arriva puntualmente nelle case, raccoglie notizie, curiosità e informazioni di servizio, ospita approfondimenti e dà spazio alla voce di chi sente di avere qualcosa di importante da condividere: un lavoro di squadra, insieme al gruppo di redazione, che richiede costanza, passione e senso di comunità.

Dal prossimo anno questa iniziativa diventerà una consuetudine: volontari e Amministrazione sono convinti che Novellara sia ricca di cittadini e cittadine che, in tanti modi, mettono energie e tempo per migliorare il paese. Ogni novellarese potrà segnalare una persona ritenuta meritevole recandosi in Acetaia nelle giornate di apertura.

Si ricorda infine che l’Acetaia Comunale è aperta tutte le prime domeniche del mese, ad eccezione di agosto e gennaio; sono possibili anche aperture straordinarie su appuntamento.