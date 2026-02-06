<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Aperti i bandi con cui il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna promuove e sostiene il vivace sistema culturale cittadino a supporto di un’offerta ricca, articolata e radicata sul territorio che conferma Bologna quale città d’arte, cultura e creatività in un percorso di valorizzazione del patrimonio e di continua innovazione.

“Questi bandi sono strumenti preziosi con cui il Comune conferma la sua volontà di investire concretamente a sostegno della scena artistica e culturale della città, in continuità con l’idea di una cultura come bene pubblico su cui investire risorse pubbliche. I bandi sono anche uno strumento puntuale con cui leggere – anno dopo anno – come si trasforma la scena culturale; è uno scandaglio sensibile con cui intercettiamo i bisogni, rileviamo i cambiamenti e apriamo un dialogo prossimo con gli operatori e le operatrici, gli artisti e le artiste, che consente di valorizzare un vero e proprio sistema culturale diffuso e capillare sul territorio e vicino alle comunità. In questo senso vediamo favorevolmente quei percorsi che contribuiranno a creare un dialogo originale con i Musei e le Biblioteche comunali, veri tasselli strategici dei servizi culturali cittadini e attivatori di relazioni di prossimità con i cittadini e le cittadine. Siamo certi che Bologna risponderà ai bandi con quella creatività sorprendente che da sempre la contraddistingue”, dichiara l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo.

L’Estate della cultura

Il bando Bologna Estate seleziona i progetti del cartellone di iniziative estive, coordinato e promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la Città metropolitana, che si svolgerà dal 15 maggio al 27 settembre 2026.

Un bando per la progettazione di un programma multidisciplinare con tante opportunità da vivere all’aperto, rivolto a residenti, city user e turisti in un mix di musica, spettacoli, incontri, cinema, visite guidate e itinerari che dal 2018 varca i confini del capoluogo e raccoglie gli eventi del territorio in un unico calendario, valorizzando l’intera Bologna metropolitana attraverso una proposta integrata, unica per densità culturale e creativa, caratterizzata da una combinazione di grandi eventi e proposte diffuse di prossimità.

Un cartellone di qualità che si realizza in un’ottica di inclusione e di ampliamento dei pubblici, a partire dal centro storico per raggiungere luoghi di comunità nei quartieri cittadini ed estendendosi a tutta l’area metropolitana in virtù di un apposito bando curato direttamente dalla Città metropolitana di Bologna.

La distinzione in due bandi, uno per il capoluogo e uno per l’area metropolitana, mira a valorizzare maggiormente le realtà diffuse sul territorio metropolitano, contando sul consolidamento del sistema dei servizi di promozione turistica connessi alla DMO del Territorio Turistico Bologna-Modena per l’attrattività turistica, culturale e sportiva.

I progetti dovranno essere presentati entro le ore 12 del 12 marzo 2026, al Comune di Bologna per quelli da sviluppare nel capoluogo o direttamente sul portale della Città metropolitana di Bologna per le progettualità da realizzare sul territorio metropolitano.

Spettacolo dal vivo nelle periferie

Torna il bando dedicato alle arti performative nelle periferie, finanziato da fondi sullo Spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura. Saranno selezionati progetti da svolgersi a partire dal 15 maggio fino al 31 dicembre che per il periodo estivo confluiranno nel cartellone di eventi di Bologna Estate, valorizzando la programmazione estiva nei quartieri. Il bando seleziona progetti in un’ottica di riqualificazione, rivitalizzazione o valorizzazione di tutte le aree del territorio comunale, eccetto il centro storico, e si rivolge esclusivamente a organismi professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo attivi da almeno tre anni. Le richieste di partecipazione al bando devono pervenire al Comune di Bologna entro le ore 12 del 19 marzo 2026.

Sostegno alle attività culturali

Con l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ad Attività culturali il Comune promuove e sostiene progetti di programmazione di attività culturali e di produzione che si svolgono fino al 31 dicembre 2026. I progetti che si svolgono esclusivamente nel periodo dal 15 maggio al 27 settembre devono essere presentati invece al bando di Bologna Estate.

L’avviso valorizza, attraverso servizi e contributi, i soggetti che operano stabilmente in ambito culturale in un’ottica di inclusione, formazione di nuovi pubblici, innovazione, al fine di supportare la crescita di associazioni e imprese culturali e creative impegnate nei diversi ambiti di attività e di promozione della città di Bologna.

La valutazione dei progetti sarà effettuata per le proposte pervenute entro le ore 12 del 12 marzo 2026.

In tutti e tre i bandi, saranno considerati con particolare riguardo i progetti impegnati a ridurre l’impatto ambientale e a garantire una corretta gestione delle attività notturne, in coerenza con le politiche e azioni per il Piano della notte del Comune di Bologna.

È aperto in contemporanea anche l’avviso per la ricerca di sponsor a sostegno di attività culturali promosse dal Comune di Bologna nell’anno 2026.

Le proposte di sponsorizzazione relative al cartellone di Bologna Estate dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 marzo 2026; il bando resterà poi aperto fino alle ore 12 del 15 dicembre 2026 per accogliere le proposte di sponsorizzazione di altri progetti culturali nel corso dell’anno.

I quattro bandi del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio online e nelle sezioni dedicate agli avvisi pubblici del sito del Comune di Bologna. Il bando Bologna Estate della Città metropolitana di Bologna è pubblicato nella sezione avvisi del sito istituzionale.