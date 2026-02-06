<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Nel 2026 saranno riasfaltate 17 strade provinciali. Lo annuncia la Città metropolitana di Bologna, che in questi giorni sta intervenendo per riparare “a freddo” le buche causate dal maltempo. Gli interventi inizieranno non appena le temperature lo consentiranno e, quando possibile e necessario, le asfaltature saranno integrate da risanamenti profondi.

Si tratta in particolare delle seguenti strade provinciali:

SP1 PALATA (tratti tra i Comuni di San Giovanni in Persiceto e Crevalcore)

SP2 VIA DELLE BUDRIE (tra Le Budrie e La Villa – Comune di San Giovanni in Persiceto)

SP12 BASSO RENO (tra le progressive 16+500 e 19+500, in Comune di Galliera)

SP19 S. CARLO (territorio Comuni di Medicina e Castel San Pietro terme)

SP24 GRIZZANA (tra Vergato e Grizzana Morandi)

SP25 VERGATO-ZOCCA (tratti nei territori comunali di Vergato e Castel d’Aiano)

SP26 VALLE DEL LAVINO (nel Comune di Zola Predosa)

SP37 GANZOLE (tratto nel Comune di Sasso Marconi)

SP48 CASTELLI GUELFI (tra Prunaro e la SS San Vitale – Comune di Budrio e tra Ponte Rizzoli e la SS Via Emilia – Comune di Ozzano Emilia)

SP56 DOZZA nell’omonimo Comune

SP57 MADOLMA (ex Strada Statale Porrettana, tra Silla e via Marconi a Porretta Terme)

SP64 GRANAGLIONE-SS 64 (tratti in Comune di Alto Reno Terme)

SP68 VAL D’ANEVA (Comuni di Vergato e Castel d’Aiano)

SP70 VALLE TORRENTE GHIAIE primo tronco (Castelletto, Comune di Valsamoggia)

SP78 CASTELFRANCO-MONTEVEGLIO primo tronco

SP253 SAN VITALE (tratti prima e dopo Sesto Imolese, Comuni di Castel Guelfo e Imola)

SP255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA (tratti nei territori comunali di Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto)

“Le normative sulla gestione stradale indicano in sei anni l’intervallo tra gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade. Tenuto conto che la rete viaria in carico a Città metropolitana di Bologna è pari a 1.200 km, e che un intervento di media complessità ha oggi un costo lordo di 100.000 euro per km, il conto è presto fatto: per la manutenzione straordinaria delle nostre strade servono circa 20 milioni di euro ogni anno – spiega Davide Dall’Omo, Sindaco di Zola Predosa a supporto del Sindaco metropolitano per Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade – I decreti del MIT, principale fonte di finanziamento per la manutenzione straordinaria delle provinciali, prevedevano un importo stabilizzatosi negli anni scorsi a 4,9 milioni di euro l’anno, poi ulteriormente ridottisi a 4,6 milioni di euro dal 2025. Dal canto suo la Città metropolitana tampona le situazioni più urgenti con risorse proprie, da ultimo con 3.360.000 € di Avanzo nel 2025”.

C’è poi il problema delle buche, che esplode nei giorni di piogge persistenti, come in questi giorni. Sulla formazione di buche anche profonde le squadre interne di cantonieri e le ditte aggiudicatarie dell’accordo quadro di manutenzione stanno intervenendo con materiale “freddo”, che può essere utilizzato anche in caso di buche piene d’acqua, e quindi ancor più pericolose perché sembrano pozzanghere. Solo con asfalto asciutto si può intervenire con materiale “caldo”, ma questo intervento, comunque indispensabile, ha una buona durata solo per una problematica isolata, ad esempio una buca in una strada in buone condizioni derivante dall’assestamento di vecchio scavo di sottoservizi, diversamente è necessario intervenire con la vera e propria manutenzione straordinaria.

“La sicurezza di chi viaggia sulle nostre provinciali è una priorità per l’Amministrazione metropolitana. – conclude Dall’Omo – Grazie a un investimento di risorse proprie della Città metropolitana, le riasfaltature che abbiamo in programma per il 2026 argineranno il problema su tratti più dissestati di 17 strade provinciali”.