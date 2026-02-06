<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Con il ritorno delle due sezioni di nido e l’apertura di una nuova sezione dedicata ai “piccolissimi”, si sono conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del Nido Iotti di via Fratelli Bandiera, a Reggio Emilia.

Con il rientro in classe dei bambini – 44 nelle due sezioni dai 15 ai 36 mesi e 10 dai 4 ai 7 mesi – si va così a ricreare quello che è il progetto educativo che da sempre caratterizza la struttura all’interno della quale co- abitano il nido, a gestione comunale, e la scuola dell’infanzia, gestita dall’associazione di genitori Agorà ets e composta da due sezioni, frequentate da 48 bambini. Due realtà che da sempre hanno fatto della collaborazione e della condivisione una delle caratteristiche principali della loro identità e che condividono anche le rappresentanze dei genitori all’interno del Consiglio Infanzia città.

I lavori, realizzati grazie a fondi Pnrr, hanno permesso di restituire alla comunità scolastica uno stabile più bello e accogliente, migliorando la sostenibilità ambientale e la sicurezza antincendio dell’edificio. L’investimento complessivo sul Polo dell’Infanzia

Nido Iotti – Scuola Agorà è stato di 1.012.950 euro, di cui 884.500 euro del Pnrr, cui si aggiungono 88.450 euro del Fondo destinato all’aumento prezzi (Foi) e 40 mila euro di co-finanziamento comunale.

L’edificio ora è più sostenibile, confortevole e sicuro: l’intervento ha visto la realizzazione di una serie di opere di riqualificazione energetica ed edilizia, nonché di adeguamento impiantistico e normativo sia in termini strutturali che di antincendio.

Per migliorare il comfort termico e la classe energetica dell’intero edificio, è stata effettuata la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, realizzata la coibentazione delle coperture piane degli uffici e della aule destinate ai piccoli fruitori del fabbricato e sono stati installati pannelli fotovoltaici in copertura. Si è proceduto al ripristino delle impermeabilizzazioni e alla sostituzione parziale dei serramenti, in particolare quelli presenti nei locali uffici, servizi e quelli al primo piano che danno luce alla piazza centrale di ambo i lati. Sono inoltre stati sostituiti i frangisole esterni di tutte le finestre ed è stata effettuata la levigatura del parquet nelle sezioni.

Infine, l’intero edificio è stato adeguato alle norme antincendio, con l’installazione di porte antincendio, la realizzazione di compartimenti per le uscite di emergenza e l’implementazione della rete idrica antincendio interna ed esterna al fine di raggiungere il massimo livello di protezione prevista dalla normativa attuale.

Prezioso, nel corso dei lavori e in vista del rientro dei bambini e della bambine, è stato infine il contributo e l’aiuto delle insegnanti e del personale scolastico che hanno reso possibile il ritorno in sezione garantendo le piene condizioni di fruibilità e accoglienza degli ambienti.