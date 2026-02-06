<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Garantire la sicurezza dei cittadini significa agire su più livelli: presenza sul territorio, prevenzione, tecnologia, relazione e collaborazione con la comunità. È con questo approccio di sicurezza urbana integrata che l’Amministrazione comunale ha continuato a investire nel rafforzamento della Polizia Locale, di cui oggi viene presentato il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025.

“Non solo vigilanza – dichiara il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – ma un impegno costante per una sicurezza a 360 gradi, capace di coniugare prevenzione, innovazione tecnologica e prossimità ai cittadini. È una linea che abbiamo scelto fin dall’inizio del mandato e che continuiamo a portare avanti con determinazione, grazie alla professionalità delle donne e degli uomini della Polizia Locale”.

Sicurezza stradale: dati in miglioramento

Nel 2025 si registra una riduzione complessiva degli incidenti stradali, scesi a 352 rispetto ai 388 del 2024, con 117 sinistri con feriti. Un dato significativo, che conferma l’efficacia delle attività di prevenzione, controllo e sensibilizzazione.

Le violazioni per eccesso di velocità sono drasticamente diminuite (da 903 a 415), mentre crescono i controlli sui comportamenti a rischio: aumentano le sanzioni per mancato uso delle cinture (da 24 a 73) e diminuiscono quelle per l’uso del cellulare alla guida (da 36 a 20). Il sistema di videosorveglianza si è rivelato decisivo anche per individuare 12 conducenti fuggiti dopo un incidente.

Tecnologia al servizio della sicurezza urbana

Nel corso del 2025 è proseguito il percorso di innovazione tecnologica a supporto delle attività di controllo e prevenzione. Grazie a finanziamenti regionali è stato istituito il nucleo droni, composto da cinque agenti appositamente formati, impiegati per il rilievo dei sinistri, le attività di protezione civile e il contrasto al degrado urbano.

Sul fronte della videosorveglianza, la rete cittadina rispetto all’anno precedente ha aggiunto 15 telecamere per la videosorveglianza per un totale di 236, tutte adeguate alle normative in materia di protezione dei dati personali e pienamente operative grazie alla sostituzione delle apparecchiature obsolete. Proseguono inoltre gli investimenti sui sistemi di controllo semaforico: nel 2025 sono stati installati tre nuovi impianti Photored. A fronte di un rafforzamento dei controlli, il numero delle violazioni per passaggio con il rosso è rimasto sostanzialmente stabile.

Presidio del territorio e controllo di prossimità

Accanto alla tecnologia, resta centrale il presidio fisico del territorio. Nel 2025 i servizi esterni complessivi sono stati 765. Particolare attenzione è stata dedicata al centro storico, dove il nucleo dedicato ha effettuato 3.334 interventi e dove i servizi appiedati sono aumentati dell’11,9%, con 548 pattugliamenti. Da dicembre, inoltre, i controlli sono stati estesi fino alle ore 21, rafforzando la presenza nelle fasce serali.

Un ruolo fondamentale è svolto anche dal Controllo di Vicinato, che nel 2025 ha visto una crescita significativa delle adesioni, arrivando a coinvolgere 1.937 cittadini, 400 in più rispetto al 2024, organizzati in 66 gruppi. Proprio per rafforzare la prossimità e il dialogo con i residenti, lo scorso anno è stata attivata una nuova unità dedicata al centro storico.

Unità cinofila e controlli antidroga

Prosegue e si rafforza l’attività dell’unità cinofila, uno strumento importante nel contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Al fianco di Hector, cane già operativo ed esperto, nel 2025 è entrato in servizio anche Blitz, giovane cane antidroga attualmente in fase di addestramento specialistico. L’investimento sull’unità cinofila garantisce continuità a un servizio che affianca le altre forze di polizia e contribuisce in modo concreto alla prevenzione e al controllo del territorio, in particolare nei luoghi sensibili e in occasione di servizi mirati.

Sicurezza stradale e prevenzione

L’attività di controllo ha prodotto risultati significativi anche sul piano dei comportamenti alla guida. Le violazioni per eccesso di velocità sono drasticamente diminuite (da 903 a 415), mentre è aumentata l’attenzione su comportamenti particolarmente pericolosi, come il mancato uso delle cinture di sicurezza. La videosorveglianza si è rivelata determinante anche per l’individuazione di 12 conducenti fuggiti dopo un sinistro.

Sicurezza nelle scuole e educazione alla legalità

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza nelle scuole, intesa sia come prevenzione sia come educazione. Nel corso del 2025, 780 alunni hanno partecipato a percorsi di educazione stradale promossi dalla Polizia Locale. Parallelamente, l’attività di vigilanza davanti agli istituti scolastici ha impegnato gli agenti per 1.390 ore complessive, garantendo una presenza costante davanti alle 7 scuole cittadine negli orari di ingresso e uscita, a tutela degli studenti e delle famiglie.

Decoro urbano

È proseguita inoltre l’azione sul fronte del decoro e della tutela ambientale: il nuovo Nucleo Decoro Urbano ha elevato 322 sanzioni per abbandono di rifiuti.

Lavorare insieme per rispondere alla richiesta di sicurezza

“La richiesta di sicurezza da parte dei cittadini – sottolinea il Sindaco Mesini – è forte e legittima, soprattutto in presenza di fenomeni come i furti che continuano a interessare il nostro territorio. È una percezione che non va minimizzata, ma affrontata con serietà, presenza e collaborazione”.

In questo contesto, l’Amministrazione esprime un ringraziamento alle forze dell’ordine, che stanno svolgendo un lavoro importante e costante sul territorio. Il coordinamento e la collaborazione tra Polizia Locale, Forze di Polizia dello Stato e Carabinieri restano elementi essenziali per garantire risposte efficaci e per mantenere alto il livello di attenzione. Presidio del territorio e videosorveglianza continuano a essere fattori chiave di questa strategia.

Lo sguardo al 2026: continuità e nuovi investimenti

Lo sguardo è già rivolto al 2026, con nuovi investimenti e progetti mirati. È in corso l’aggiornamento del gestionale della videosorveglianza, che consentirà di aumentare la capacità di videocontrollo, con l’acquisto di nuove apparecchiature, e l’efficacia operativa del sistema.

Un progetto specifico sarà dedicato alla zona delle stazioni, area particolarmente sensibile, con un’attenzione rafforzata che integri presenza fisica, tecnologia e coordinamento interforze. Proseguirà inoltre l’investimento sul Controllo di Vicinato e sulla relazione con i cittadini, nella convinzione che sicurezza significhi anche ascolto, fiducia e partecipazione.