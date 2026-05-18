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Nel corso della notte appena trascorsa, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino egiziano classe 1992, responsabile del reato di tentata rapina impropria aggravata ai danni di un cittadino originario del Bangladesh. L’arrestato, un senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, è stato intercettato subito dopo aver commesso il fatto e bloccato.

Nello specifico, gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in Via Enrico Mattei a seguito di una segnalazione giunta sulla linea d’emergenza, che indicava un’accesa colluttazione in corso. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno diviso i due uomini, bloccando tempestivamente l’aggressore che tentava di divincolarsi. Secondo quanto ricostruito, la vittima, un cittadino nato in Bangladesh classe 1985, è stata avvicinata repentinamente alle spalle dal cittadino egiziano che gli ha strappato con forza il telefono cellulare dalle mani per poi darsi alla fuga.

Inseguito dal derubato e da un suo conoscente, il fuggitivo ha estratto un coltello sferrando più fendenti diretti all’addome della vittima, fortunatamente senza riuscire a colpirla.

Al termine degli accertamenti presso gli uffici della Questura, l’autore è stato arrestato e condotto presso la locale casa circondariale in attesa di convalida.