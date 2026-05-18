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È ancora vivo il dolore e lo stupore per i gravi fatti accaduti a Modena nella giornata di sabato scorso, un episodio che colpisce profondamente l’intera comunità cittadina e che, fino ad oggi, sembrava appartenere soltanto al racconto di altre realtà europee e non al nostro Paese.

Quanto accaduto ha lasciato sgomenti cittadini, imprese e istituzioni, ma allo stesso tempo ha fatto emergere, ancora una volta, il senso di comunità che contraddistingue Modena e il suo territorio.

La manifestazione pacifica che si è svolta domenica, alla quale hanno preso parte cinquemila cittadini, tra i quali i rappresentanti di Cna, Confcommercio, Confesercenti e Lapam, ha rappresentato un segnale forte e importante: una comunità unita che si stringe attorno ai valori della convivenza civile, della solidarietà e del rispetto reciproco. Modena ha già dimostrato in passato, nei momenti più difficili, a partire dal terremoto che ha colpito il nostro territorio, di saper reagire compatta alle tragedie, affrontandole con responsabilità e determinazione.

Il clima vissuto durante l’iniziativa di domenica ha evidenziato la compostezza, la dignità e la maturità con cui la città ha saputo reagire al dolore e allo smarrimento, dando prova di grande civiltà.

Pur prendendo atto di quanto sottolineato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, secondo cui al momento sembrerebbe esclusa la matrice terroristica, resta comunque forte il tema della sicurezza sotto ogni aspetto. La tutela dei cittadini, delle imprese e della serenità della vita pubblica deve continuare a rappresentare una priorità assoluta.

Allo stesso tempo, occorre evitare che paura e tensioni alimentino chiusure o divisioni. Modena è una città aperta, dinamica, capace di dialogare con il mondo: un territorio che esporta circa il 60% del proprio valore aggiunto e che fonda la propria crescita sulla capacità di costruire relazioni, attrarre persone, investimenti e opportunità. Per questo non possiamo permetterci di alzare muri, ma dobbiamo continuare a lavorare insieme per garantire sicurezza, coesione sociale e sviluppo.