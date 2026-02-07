<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

“Il nostro impegno è chiaro: vogliamo un centro storico che sia il vero biglietto da visita di Sassuolo, un luogo in cui la bellezza dei palazzi e delle piazze non sia offuscata da elementi di disordine”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, annuncia un nuovo pacchetto di azioni straordinarie per la pulizia e il decoro del centro storico, a partire dalle aree più storiche e belle della città come Piazza Piccola, Piazza Avanzini, via Menotti e via XX Settembre.

L’Amministrazione Comunale è in fase di perfezionamento per l’acquisto di 17 nuovi elementi di arredo urbano, composti da due o quattro contenitori, progettati per eliminare la presenza dei bidoni e dei carrellati a vista. I contenitori per la raccolta rifiuti verranno inseriti all’interno di box dedicati, integrati nel contesto urbano e architettonico, senza ridurre i servizi ma aumentando sensibilmente la qualità degli spazi pubblici.

L’investimento complessivo è di circa 15.000 euro e permetterà di superare definitivamente la presenza permanente di bidoni antiestetici lungo le vie e le piazze del centro.

I nuovi moduli ospiteranno la raccolta differenziata completa: vetro, indifferenziato, plastica e lattine, organico e carta. Le postazioni saranno collocate in punti strategici, individuati in collaborazione con i pubblici esercizi, così da rispondere alle esigenze delle attività e garantire che sacchi e carrellati non restino visibili nelle zone di maggior pregio.

Accanto agli interventi sugli arredi, l’Amministrazione attiverà anche un piano di pulizia straordinario:

raddoppio del servizio di “spazzino di quartiere”, per una rimozione più rapida ed efficace degli abbandoni di rifiuti;

entrata in funzione dalla primavera una nuova idropulitrice con lancia, specificamente dedicata alla pulizia settimanale delle piazze e strade e marciapiedi del centro storico.

“Questo investimento – sottolinea il Sindaco Mesini – non riguarda solo l’estetica, ma rientra in una visione più ampia di riqualificazione urbana. Un centro curato è un centro più vivibile, più attrattivo e anche più sicuro. È nostro dovere preservare il prestigio delle aree storiche della città”.

“Dietro l’acquisto di questi 17 arredi – aggiunge l’Assessore alle Politiche Ambientali Andrea Baccarani – c’è un lavoro puntuale di ricognizione e razionalizzazione degli spazi. Abbiamo analizzato ogni postazione per coniugare funzionalità e design, senza creare ingombri. Ringrazio i commercianti del centro per la collaborazione e Hera per il supporto tecnico: il confronto è stato fondamentale per individuare le criticità e migliorare il servizio”.