Spalletti “La Lazio gioca meglio di quanto dice la classifica”

TORINO (ITALPRESS) – “Ci vogliono calciatori forti che abbiano personalità e siano a livello e nelle condizioni di far giocare la squadra per puntare a obiettivi importanti. L’allenatore è importante, ma poi sono i ragazzi in campo e le loro doti a fare le fortune di un club”. Così Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio, in programma domani alle 20.45.

“La Lazio è in continuo movimento, una squadra di palleggio: sapersi adattare a scenari che cambiano sempre è una caratteristica importante – spiega il mister dei bianconeri, reduci dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta -. Contro di loro, distanze e ritmo devono essere perfetti per riuscire a scrollarteli di dosso, sono sempre uniti e compatti: dobbiamo essere bravi a essere collegati e a leggere i vari momenti della partita. La Lazio gioca meglio di quello che dice la classifica”.

La vigilia del match con i biancocelesti è stata resa più dolce dalla notizia del rinnovo di Yildiz fino al 2030: “E’ un giorno importante per il futuro di questo club – assicura Spalletti -. E’ bellissimo pensare di averlo in squadra per più anni possibile. Adesso il mio rinnovo? Non serve mettere pressioni, quando anche io avrò dimostrato di meritarlo sarà una cosa possibile. La mia priorità è preparare bene le partite”.

Per quanto riguarda la rosa per affrontare gli uomini di Sarri, “Kenan (Yildiz, ndr) è a disposizione, ha fatto tutto l’allenamento con la squadra. Conceicao e Kelly hanno lavorato a parte, li valuteremo domani. Boga e Holm? Sono due giocatori che possono darci una mano”. Spalletti, infine, svela di sentire al suo fianco la proprietà: “Ho parlato spesso a telefono con John Elkann. Lo sento molto vicino, ci confrontiamo di continuo, con lui al nostro fianco ci sentiamo ancora più forti”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).