<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 febbraio, una grosso ramo di pino marittimo è caduto in strada in via Repubblica, poco distante dall’ingresso della scuola primaria “Pezzani” di San Lazzaro. Fortunatamente il cedimento non ha provocato danni a persone né a cose. A scopo precauzionale, la parte di via Repubblica interessata dal cedimento è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia da parte della Polizia Locale per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco impegnati nella rimozione del grosso ramo e nella messa in sicurezza della zona.

Dalle prime verifiche effettuate dai tecnici del Comune non emergono, al momento, segni evidenti di carie o problematiche strutturali sull’albero. L’ultimo monitoraggio della pianta risale allo scorso mese di novembre e rientra nel programma di controlli semestrali previsto per il patrimonio arboreo comunale: in quella occasione non erano state rilevate criticità né a livello della base né dei rami. Alcune settimane fa, lungo lo stesso filare di pini disposto su via Repubblica, era stata eseguita una prova di trazione su un altro esemplare, resa necessaria a seguito della presenza di radici sopraelevate che tuttavia non erano presenti sulla pianta oggetto del crollo di questo pomeriggio. Nei prossimi giorni proseguiranno gli approfondimenti tecnici e le verifiche sulle altre piante dell’area al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza per cittadini e utenti della strada.