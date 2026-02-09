<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.

Si precisa che, dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 febbraio, la stazione di Castel San Pietro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Ancona: Imola; verso Bologna: Bologna San Lazzaro.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 20:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona; dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.