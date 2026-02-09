Nei giorni scorsi, personale della Polizia Amministrativa e Sociale della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impiegata in specifici controlli predisposti nell’ambito dei periodici servizi straordinari di controllo del territorio “Alto Impatto”, hanno provveduto ad effettuare accertamenti in diversi esercizi commerciali della città.
Nello specifico, i poliziotti della Questura reggiana hanno proceduto ad effettuare controlli amministrativi in alcuni esercizi pubblici che insistono sulla c.d. “zona stazione Storica”, ovvero presenti in via Eritrea, Piazzale Marconi, via della Costituzione e via Fratelli Rosselli.
All’interno degli stessi sono stati identificati nr. 34 soggetti tra cui nr. 15 con precedenti di polizia.
Al termine delle suddetta attività, in due dei quattro esercizi commerciali sottoposti a controllo sono state riscontrate delle irregolarità legate alla “mancanza delle apposite tabelle alcolemiche che riproducano i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nonché la mancanza di apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico o dispositivi usa e getta”.
Sulla base di quanto sopra, ai titolari degli esercizi pubblici ove sono state riscontrate le suddette irregolarità sono state contestate sanzioni amministrative pari a 800 euro con la contestuale intimazione a regolarizzare le criticità evidenziate.
Proseguiranno nei prossimi giorni ulteriori controlli amministrativi da parte della Polizia di Stato di Reggio Emilia con special riguardo dei vari esercizi pubblici frequentati assiduamente da soggetti con pregiudizi penali.