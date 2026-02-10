<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nell’ambito del progetto MINDCRAFT – Competizioni scientifiche per la diffusione della scienza – il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche – FIM di Unimore diventerà il campo di gara per la Coppa Pitagora, sfida di matematica a squadre dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Parteciperanno 23 squadre, per un totale di circa 160 studenti, divisi nelle categorie Benjamin (prima e seconda media) e Cadet (terza media). Per 90 minuti, venerdì 13 febbraio 2026 dalle ore 15:00 nelle aule del Dipartimento FIM (via Campi, 213/a) a Modena, i giovani talenti saranno impegnati nella risoluzione di problemi logico-matematici, guadagnando dei punti per ogni problema risolto e ricevendo delle penalità per ogni errore. I punteggi delle squadre saranno aggiornati in tempo reale, consentendo così a genitori e insegnanti di seguire in diretta l’evoluzione della gara.

Come da tradizione, l’apertura della competizione sarà segnata da un momento simbolico: i vincitori dell’edizione passata, la Scuola Lanfranco di Modena per la categoria Benjamin e la Scuola Carducci di Modena per la categoria Cadet, rimetteranno ufficialmente in palio il trofeo conquistato lo scorso anno.

La gara a squadre di matematica per le scuole medie organizzata dal FIM ha una lunga tradizione e aumenta ogni anno il bacino di scuole coinvolte. Quest’anno, il testo di gara preparato dai professori Carlo Benassi e Giuseppe Mazzuoccolo sarà utilizzato in contemporanea in altre 9 sedi distribuite tra le province di Modena e Reggio Emilia, con la partecipazione di oltre 150 squadre e più di 1100 studenti, a testimonianza anche del grande interesse dei giovanissimi per le discipline STEM.

Le squadre meglio classificate di ogni categoria della Coppa Pitagora e delle altre gare parallele staccheranno infatti il biglietto per le finali nazionali, che si terranno a Cervia nel mese di maggio e dove le squadre di Modena e Reggio dovranno difendere gli splendidi risultati ottenuti l’anno scorso, quando la scuola Aosta di Reggio Emilia vinse nella categoria Cadet e la Leopardi di Castelnuovo Rangone si classificò seconda tra i Benjamin.