I Vigili del Fuoco di Modena sono impegnati in un’operazione di soccorso tecnico urgente lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, a causa dell’incendio di un furgone avvenuto intorno alle ore 09:00 in direzione Nord.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenute: l’APS della sede centrale di Modena e l’Autobotte (ABP) di supporto per garantire l’approvvigionamento idrico necessario allo spegnimento.

Le fiamme, che hanno avvolto il veicolo per cause ancora in corso di accertamento, sono state circoscritte dal personale operativo, evitando che l’incendio si propagasse ad altri mezzi in transito.

L’operazione è tuttora in corso (h 9:55). Una volta ultimate le fasi di spegnimento, i Vigili del Fuoco procederanno con la messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata.

Sul posto è presente la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per i rilievi di competenza.

Si segnalano rallentamenti nel tratto interessato.