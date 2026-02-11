<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Nell’ambito dei controlli amministrativi nei locali, programmati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato effettuato un controllo congiunto dalla Polizia di Stato con la collaborazione di Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e SIAE, a seguito del quale il Questore di Bologna ha disposto un provvedimento di sospensione temporanea delle attività di un circolo privato situato a Bologna, in via Calzoni.

Il controllo, svolto nella serata tra il 7 e l’8 febbraio 2026 dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, ha evidenziato gravi e diffuse carenze sotto il profilo della sicurezza dei locali e della regolarità amministrativa.

Sono state riscontrate, infatti, condizioni non idonee a garantire l’incolumità degli avventori e dei soci frequentatori, nello specifico diverse irregolarità riguardanti l’impianto antincendio, a partire dall’assenza del documento di valutazione del rischio, dalla mancata predisposizione del piano di emergenza e l’omessa designazione degli addetti alla prevenzione incendi. Inoltre, sono emerse criticità relative alla trasparenza e alla disponibilità della documentazione amministrativa e dello statuto del circolo, nonché alla gestione del tesseramento, con conseguente accesso indiscriminato al locale, come accertato dal personale SIAE.

Considerate le violazioni accertate e i precedenti procedimenti amministrativi a carico del circolo, nello specifico 4 provvedimenti ex art 100 TULPS, e inoltre il concreto rischio per l’incolumità pubblica e degli avventori, il Questore della Provincia di Bologna ha disposto la sospensione di tutte le attività soggette ad autorizzazione di polizia, comprese quelle di somministrazione e intrattenimento, per la durata di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Attività analoghe proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’ambito delle azioni di controllo programmate.