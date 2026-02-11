<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Uno spazio in cui i giovani siano assoluti protagonisti: procede a passo spedito la road map per la riapertura delle “Paggerie” a Sassuolo.

Il Comune di Sassuolo con il servizio Politiche Giovanili e l’Unione dei Comuni, grazie al sostegno di Anci e Fondazione Modena, hanno realizzato un progetto che porterà all’apertura di uno spazio dedicato e gestito da under 35.

“L’obiettivo – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Sassuolo Serena Lenzotti – è coinvolgere i giovani nella creazione e gestione condivisa di uno spazio giovanile che sorgerà presso le Paggerie di Via Rocca 22 a Sassuolo, recentemente riqualificate grazie ai fondi PNRR e situate nel contesto del Palazzo Ducale, che sorge proprio di fronte all’edificio. Intendiamo promuovere il protagonismo giovanile come motore di innovazione sociale, culturale ed economica, trasformando questo luogo in un laboratorio di sperimentazione e crescita condivisa rivolta agli under 35 del Distretto Ceramico.

Lo spazio – aggiunge – sarà quindi un centro in cui troveranno risposta diversi bisogni espressi dalla popolazione giovanile: poter utilizzare uno spazio flessibile e adattabile a usi differenti, che sia accessibile e riconoscibile, capace di ospitare attività di studio, socialità e produzione culturale, e progettato per un utilizzo continuativo e non episodico”.

In calendario ci sono due appuntamenti, che si terranno in Sala Biasin a partire dalle ore 9, in cui tutti gli under 35 sono invitati a partecipare.

Sabato 7 marzo: Call for Space Management che ha l’obiettivo di avviare un percorso di selezione e progettazione collaborativa finalizzato alla definizione del futuro modello di utilizzo e gestione dello spazio.

Durante la giornata, saranno selezionati i soggetti e i gruppi che prenderanno parte a un percorso di progettazione gestionale, finalizzato a sviluppare proposte di utilizzo e gestione delle Paggerie, avviando una fase di lavoro condiviso.

La Call for Space Management è rivolta a: enti del Terzo Settore; associazioni e cooperative; imprese sociali; singoli e/o gruppi informali, interessati a sviluppare una proposta di gestione condivisa dello spazio.

Sabato 14 marzo: Call for Space Design che ha lo scopo di avviare un percorso di progettazione condivisa finalizzato alla definizione degli usi, delle funzioni e delle soluzioni di allestimento dello spazio. L’appuntamento è finalizzato alla raccolta e allo sviluppo di proposte capaci di coniugare qualità, flessibilità d’uso e coerenza con il contesto storico e urbano.

L’obiettivo finale sarà la selezione di progetti capaci di contribuire alla definizione del concept funzionale e spaziale delle Paggerie, in coerenza con la loro destinazione a spazio pubblico a vocazione giovanile.

La Call for Space Design è rivolta a: architetti, designer e progettisti; studi professionali e team multidisciplinari; associazioni e realtà attive nell’ambito della progettazione culturale e sociale; gruppi informali con competenze progettuali, interessati a lavorare sul tema dello spazio pubblico.