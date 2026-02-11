<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Continua senza sosta l’impegno della Polizia di Stato di Bologna nella lotta allo spaccio di stupefacenti, sia nelle aree del centro storico che in quelle periferiche, maggiormente esposte a questo fenomeno. Negli ultimi due giorni tale attività ha condotto all’arresto di un pluripregiudicato pusher marocchino in via Marco Polo e alla denuncia di altri due soggetti sorpresi a spacciare in via San Felice e via Amendola.

L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile – sezione Contrasto Crimine Diffuso – nei confronti di un marocchino, classe 1993, con numerosi precedenti e condanne per spaccio, rapina aggravata, reati contro il patrimonio. Lo stesso era già stato arrestato a fine dicembre 2025, sempre dalla Squadra Mobile, e a seguito di quell’arresto nei suoi confronti era stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mai ottemperato. Nella giornata di lunedì il pusher è stato sorpreso nuovamente a spacciare in via della Beverara, per poi fare rientro al suo domicilio per “rifornirsi”. Gli Agenti in borghese, dopo aver visto l’uomo rientrare nella sua abitazione al termine di diverse cessioni di cocaina, si appostavano fuori la porta d’ingresso, cogliendolo di sorpresa nel momento in cui lo stesso era intenzionato a uscire nuovamente per continuare la sua “attività”. Il marocchino cercava immediatamente di richiudere la porta per lasciare fuori gli Agenti, senza però riuscirci.

All’interno dell’appartamento erano presenti altri due cittadini marocchini, di cui uno con numerosi precedenti per spaccio. Nell’abitazione venivano rinvenute ulteriori dosi di cocaina per un totale di 6 grammi; pusher veniva arrestato e tradotto in carcere all’esito della direttissima.

Altri due soggetti dediti all’attività di spaccio sono stati denunciati nell’ambito del servizio di controllo del territorio.

Il primo in via San Felice: si tratta di un cittadino tunisino classe 1999 che, dopo aver tentato di aggredire un cittadino a cui voleva vendere sostanza stupefacente, si dava alla fuga non appena vista una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’uomo veniva però fermato, trovato in possesso di 90 grammi di hashish e pertanto denunciato.

Il secondo pusher, invece, è stato denunciato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, impiegato in un servizio straordinario di controllo del territorio “alto impatto” svolto ieri sera. Si tratta di un cittadino nigeriano del ’97 che sostava con fare sospetto in via Amendola. Dopo essere stato fermato, all’esito di un breve inseguimento, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di Ketamina, motivo per cui è stato denunciato. La posizione del nigeriano, regolare sul territorio nazionale ma con diversi precedenti di polizia, sarà oggetto di valutazione dal personale della Divisione Anticrimine ai fini dell’emissione di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bologna.