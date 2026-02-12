<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

I famigliari di Elettra Ficcarelli, per ricordare una donna che ha fatto molto per la sua comunità, hanno voluto donare al Comune di Castelnovo Monti un’auto per i servizi sociali. Elettra Ficcarelli, scomparsa ad aprile 2024, è stata per tanti anni professoressa di francese nelle scuole medie e superiori dell’Appennino. Aveva iniziato ad insegnare nella scuola di Busana, poi si era spostata a Felina e infine all’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo Monti dove per 20 anni si è fatta apprezzare per il suo carattere affabile da studenti e colleghi.

“Ringraziamo di cuore la famiglia di Elettra – afferma l’Assessora al welfare di Castelnovo, Silvia Dallaporta – che in questo modo sostiene i servizi sociali, aiutandoci ad essere vicini alle fasce fragili della nostra comunità. Vedere il nome di Elettra su quest’auto, che sarà coinvolta verso questo obiettivo così importante, credo sia il modo più bello di ricordarla”.