<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Si aprono lunedì 16 febbraio alle ore 10.30 i bandi 2026 promossi dalla Fondazione CR Carpi a favore di studenti, diplomati, laureati e insegnanti. Un impegno concreto per valorizzare le eccellenze del territorio e sostenere le progettualità che nascono all’interno delle scuole, con un montepremi complessivo che, distribuito tra le diverse iniziative, raggiunge i 160 mila euro.

Sarà possibile presentare domanda fino a lunedì 16 marzo alle ore 12.30 per partecipare ai tre concorsi istituiti; modalità e criteri di candidatura sono disponibili sul sito della Fondazione (www.fondazionecrcarpi.it).

Il Premio Idee Didattiche, rivolto agli istituti scolastici dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, cresce e passa da quattro a cinque premi, a testimonianza della qualità, della varietà e dell’elevato livello delle proposte che negli anni arrivano dal mondo della scuola. Sono previsti riconoscimenti da 5.000 euro ciascuno: 4.000 euro destinati alla scuola per il potenziamento delle attività didattiche e 1.000 euro al docente – o al team di docenti – promotore del progetto. Il bando è aperto alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e agli istituti di formazione professionale.

Diplomati e laureati residenti nel territorio di operatività della Fondazione potranno invece partecipare ai Premi di Studio, iniziativa storica volta a sostenere il merito di chi si è distinto nel proprio percorso di istruzione superiore e universitaria. I contributi previsti ammontano a 800 euro per i diplomati, 1.000 euro per le lauree triennali e magistrali e 2.000 euro per le lauree a ciclo unico.

Completano il quadro i Premi per le Migliori Tesi di Laurea Unimore, rivolti ai laureati dell’Università di Modena e Reggio Emilia che abbiano sviluppato elaborati caratterizzati da contenuti innovativi, sperimentali e con ricadute concrete sul territorio. In palio tre premi da 2.500 euro ciascuno.

Al termine dell’istruttoria, tutti i partecipanti riceveranno comunicazione sull’esito della candidatura. I vincitori saranno infine premiati nel corso di una serata pubblica a maggio, dedicata a celebrare il loro impegno e il valore che contribuiscono a generare per la comunità.