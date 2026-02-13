Si aprono lunedì 16 febbraio alle ore 10.30 i bandi 2026 promossi dalla Fondazione CR Carpi a favore di studenti, diplomati, laureati e insegnanti. Un impegno concreto per valorizzare le eccellenze del territorio e sostenere le progettualità che nascono all’interno delle scuole, con un montepremi complessivo che, distribuito tra le diverse iniziative, raggiunge i 160 mila euro.
Sarà possibile presentare domanda fino a lunedì 16 marzo alle ore 12.30 per partecipare ai tre concorsi istituiti; modalità e criteri di candidatura sono disponibili sul sito della Fondazione (www.fondazionecrcarpi.it).
Il Premio Idee Didattiche, rivolto agli istituti scolastici dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, cresce e passa da quattro a cinque premi, a testimonianza della qualità, della varietà e dell’elevato livello delle proposte che negli anni arrivano dal mondo della scuola. Sono previsti riconoscimenti da 5.000 euro ciascuno: 4.000 euro destinati alla scuola per il potenziamento delle attività didattiche e 1.000 euro al docente – o al team di docenti – promotore del progetto. Il bando è aperto alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e agli istituti di formazione professionale.
Diplomati e laureati residenti nel territorio di operatività della Fondazione potranno invece partecipare ai Premi di Studio, iniziativa storica volta a sostenere il merito di chi si è distinto nel proprio percorso di istruzione superiore e universitaria. I contributi previsti ammontano a 800 euro per i diplomati, 1.000 euro per le lauree triennali e magistrali e 2.000 euro per le lauree a ciclo unico.
Completano il quadro i Premi per le Migliori Tesi di Laurea Unimore, rivolti ai laureati dell’Università di Modena e Reggio Emilia che abbiano sviluppato elaborati caratterizzati da contenuti innovativi, sperimentali e con ricadute concrete sul territorio. In palio tre premi da 2.500 euro ciascuno.
Al termine dell’istruttoria, tutti i partecipanti riceveranno comunicazione sull’esito della candidatura. I vincitori saranno infine premiati nel corso di una serata pubblica a maggio, dedicata a celebrare il loro impegno e il valore che contribuiscono a generare per la comunità.