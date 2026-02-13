<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Lunedì 16 febbraio, dalle 18 alle 20, si abbassano le luci in piazza Martiri. Anche quest’anno, infatti, il Comune di Carpi aderisce a “M’illumino di meno”, la campagna per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale promossa dalla trasmissione di Radio 2 Rai Caterpillar, spegnendo simbolicamente le luci a servizio del rialzato della piazza e quelle della facciata del portico lungo.

Questa edizione, la ventiduesima, è dedicata alla scienza, dando voce alle esperienze di ricercatori e ricercatrici che studiano l’impatto dei combustibili fossili sugli ecosistemi e propongono soluzioni per salvare l’ambiente e noi stessi che passano da fonti sostenibili di produzione energetica.

Già dall’inizio della campagna, Caterpillar propone inoltre un decalogo di azioni, stilato in collaborazione con scienziati e scienziate, che ciascuno può mettere in pratica come forma di adesione a “M’illumino di meno”: spegni e fai spegnere le luci (di casa, dell’ufficio, del condominio); cena a lume di candela, preparando una cena anti spreco con quello che trovi nel frigorifero; rinuncia all’auto, utilizzando mezzi alternativi almeno per un giorno; organizza un’attività di sensibilizzazione sui temi dell’efficienza energetica e della crisi climatica, parlandone con studenti, colleghi, clienti; pianta alberi, piantine, fiori perché sono macchine meravigliose per invertire il cambiamento climatico; fai economia circolare, mettendo in circolo gli oggetti che non usi più, per esempio con uno swap party; condividi (per esempio il viaggio in auto, il wi-fi), per ridurre i consumi e utilizzare le risorse; organizza un evento non energivoro, come una sessione di allenamento a luci ridotte o una serata di osservazione astronomica; fai efficientamento energetico; abbassa il riscaldamento.

Dal 2023, “M’illumino di meno” cade nella Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili istituita con legge nazionale il 27 aprile 2022.