L’ufficio postale di Bologna 28 è tornato disponibile nella sua sede abituale di via dell’Arcoveggio 74/2, dopo i lavori interni di ristrutturazione finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale e resi necessari dopo un evento criminoso.

L’ufficio è dotato di gestore code con possibilità di prenotazione turno oltre alla presenza del Wi-Fi. Al più presto sarà dotato anche di ATM Postamat h 24.

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.