La seconda edizione di Pescare Show a Rimini si conclude trionfalmente con un +40% rispetto all’edizione precedente

Un successo preannunciato e confermato dai numeri: la seconda edizione di Pescare Show a Rimini si conclude trionfalmente, attirando un pubblico vasto sia dall’Italia che dall’estero. Il salone internazionale organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) si è chiuso oggi con un significativo aumento di visitatori, registrando un +40% rispetto all’edizione precedente e addirittura un +70% di presenze internazionali.

Questi dati positivi, uniti alla collaborazione strategica con FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e al raddoppio della superficie espositiva, passata da 3 a 6 padiglioni, consacrano Rimini e la sua Riviera come la capitale europea della pesca sportiva. Un appuntamento da vivere a fondo, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, proponendo un panorama completo e dinamico del settore.

La fiera ha accolto oltre 160 brand, segnando una crescita del 60% rispetto al 2025, e presentando il meglio del mercato: dalle tecnologie più avanzate per l’elettronica di bordo ai motori, dalle attrezzature specialistiche per ogni tecnica di pesca alle innovative proposte turistiche ricche di destinazioni nazionali e internazionali. Questa edizione ha offerto un’esperienza immersiva alla community della pesca sportiva con dimostrazioni nelle Casting Pool dedicate al lancio tecnico, incontri con campioni e influencer, nonché attività didattiche coinvolgenti. L’evento si è affermato sempre più come punto di riferimento internazionale per il business e lo sport. Mai come quest’anno Pescare Show ha mostrato il suo respiro cosmopolita, fungendo da piattaforma strategica per il mercato europeo.

Tra gli stand hanno fatto tappa oltre 100 buyer stranieri, attestando la capacità attrattiva della manifestazione a livello globale. Il prestigio dell’evento è stato sottolineato dalla partecipazione delle principali istituzioni del settore come l’IGFA (International Game Fish Association), la lega americana di Bass Fishing MLF Major League Fishing, l’EFFTA (European Fishing Tackle and Trade Association) e l’EFFA (European Fly Fishing Association). Questa vocazione internazionale si è tradotta anche in emozionanti performance sportive, tra cui la tappa italiana della World Cup di Casting e Fly Casting. La competizione, che ha riunito 100 atleti provenienti da 10 nazioni, ha visto Rimini confermarsi come unico quartiere fieristico europeo dotato delle strutture necessarie per ospitare gare indoor di tale calibro.

Il successo dell’edizione è stato reso possibile anche grazie ad alleanze strategiche con importanti partner. In particolar modo, FIPSAS ha giocato un ruolo centrale nell’organizzazione delle dimostrazioni e competizioni sportive, mentre la Regione Emilia-Romagna ha utilizzato la fiera come vetrina per presentare la nuova Carta Ittica e i progetti di tutela della fauna locale. Questa sinergia ha trasformato Pescare Show in un evento diffuso che è riuscito a coinvolgere sia la città che tutta la Riviera con iniziative legate allo sport e al turismo: dalle prove in mare al Club Nautico di Rimini fino alle emozionanti finali del Trofeo dei Laghi al Lago Pascoli. Entusiasmo e partecipazione hanno dominato questa edizione, dimostrando le solide basi per una crescita ancora maggiore nelle prossime edizioni.

La community di Pescare Show dà appuntamento a tutti gli appassionati a febbraio 2027, ancora una volta alla Fiera di Rimini.