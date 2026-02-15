<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Con il seminario “Semplificare si può… se si vuole: l’esperienza dell’Università di Padova”, che si terrà nella mattinata di lunedì 16 febbraio nell’aula magna del Palazzo del Rettorato Unimore, inizia un percorso di approfondimento per una concreta trasformazione tecnico-amministrativa, condizione necessaria per supportare il nuovo piano strategico sessennale di Unimore, che in queste settimane sarà discusso per approvazione gli Organi di governo.

Interverrà – presentato dalla Rettrice, Prof.ssa Rita Cucchiara – il Pro-Rettore Vicario dell’Ateneo padovano, il Prof. Antonio Parbonetti, che da anni sta seguendo nel suo Ateneo l’implementazione e il consolidamento di uno schema organizzativo gestionale di grande impatto, come confermano i risultati di eccellenza di Padova degli ultimi anni.

“Occorre reimpostare un’organizzazione in grado di favorire l’attività di ricerca e formazione, nonché di terza missione. Rivedere processi – afferma il Direttore Generale dell’Ateneo, Dott. Enrico Periti -, adottare con fiducia tecnologia e trasformazione digitale nell’amministrazione , immaginare di avere regole che aiutano a lavorare piuttosto che esserne acriticamente prigionieri, al dunque significa ripensare i ruoli di potere di un’organizzazione, uscire dalla sfera della lamentazione che tutto non va bene per diventare soggetti attivi di una nuova storia in cui la centralità diventa il valore pubblico delle azioni amministrative: non il mio lavoro, ma il nostro lavoro per accompagnare i ricercatori, i docenti, gli studenti nel fare scienza e nel crescere generazioni che saranno classe dirigente domani”.

Secondo la Rettrice Rita Cucchiara “l’Ateneo ha bisogno di accelerare anche sul versante organizzativo-gestionale tecnico amministrativo. Le sfide ci sono anche su questo versante. Il piano strategico che sto per presentare agli Organi, decisamente sfidante, necessita che la cultura organizzativa interna sia in grado di stimolare un futuro amministrativamente più fluido e dinamico … così come è il mondo delle imprese, così com’è la società odierna. La semplificazione amministrativa non è solo questione degli amministrativi ma anche di tutto il corpo docente che spesso li condiziona e per lo più ne è condizionato. E’ un punto dirimente per gli studenti e le studentesse che devono avere i servizi nel modo più efficiente, chiaro e trasparente possibile. Dobbiamo lavorare insieme e modificarci al meglio quanto prima”.

Il seminario sarà registrato e poi offerto online per la formazione di tutto l’Ateneo.