L’Unione Comuni Modenesi Area Nord, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e nell’ambito del progetto Punto Digitale Facile, promuove un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla facilitazione digitale, con l’obiettivo di supportare i cittadini nell’utilizzo dei servizi online della Pubblica Amministrazione.

I corsi sono pensati per fornire competenze pratiche e immediatamente spendibili nella vita quotidiana: dall’accesso tramite SPID alla presentazione di istanze online, dalla navigazione sui siti istituzionali all’iscrizione ai servizi digitali.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali di base e favorire un accesso più consapevole e autonomo ai servizi pubblici.

Calendario degli incontri

24 febbraio, ore 9.30 – 11.30Sala del Consiglio – Concordia sulla Secchia

26 febbraio, ore – 4.30 – 16.30 – Sala civica di Camposanto

27 febbraio, ore 9.30 – 11.30 – Comune di San Prospero

Requisiti di partecipazione

È richiesto il possesso di uno smartphone personale.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni: Tel. 0535/80925 – 0535/621466