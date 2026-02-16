<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

“La Montagna Magica -Il Mistero di Bismantova” è il nuovo docufilm di indagine dedicato ai misteri e alle leggende che da millenni avvolgono la Pietra di Bismantova, diretto dal regista reggiano Massimo Dallaglio e scritto dal docente e giornalista Francesco Gerardi. La pellicola sarà presentata al Auditorium Ferrari di Maranello nell’unica data di giovedì 19 febbraio alle ore 21.00.

Dallaglio e Gerardi, oltre ad aver analizzato il nome stesso della Pietra, ne retrodatano la presenza dell’uomo grazie ad un reperto consegnato all’archeologo Iames Tirabassi e arrivano a chiarire, grazie all’intervento del professor Giulio Ferroni, l’accezione della parola “cacume” presente nella citazione di Dante Alighieri nel canto IV del Purgatorio.

Gli autori si sono inoltre concentrati sui miti e le leggende, scoprendo una particolare linea retta che unisce sull’Appennino due luoghi di culto e devozione a Santa Maria Maddalena, il monte Valestra e il monte Ventasso, il tutto grazie agli studi della storica locale Rosa Maria Manari.

Ma non solo, nel documentario che vengono raccontati gli studi sui fenomeni luminosi che da 30 anni vengono osservati intorno alla Pietra di Bismantova e studiati dai ricercatori Daniele Gullà e Nicola Tosi.

A precedere la proiezione il regista Massimo Dallaglio terrà una presentazione introduttiva al documentario.

AUDITORIUM FERRARI Via Nazionale, 78 a Maranello (MO) Prenotazioni: Email: auditoriumferrari@gmail.com Tel: 0536 943010