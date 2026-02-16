<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Oltre cento persone hanno gremito, nel pomeriggio di ieri, la platea del Teatro Fabrizio De André in occasione della rappresentazione di “Questi fantasmi!”, tra i capolavori più celebri di Edoardo De Filippo.

La commedia, portata in scena dalla Compagnia Anna Di Stasio, ha saputo coinvolgere il pubblico tra momenti di ironia, emozione e riflessione, confermando l’attualità e la forza espressiva di uno dei testi più amati del teatro italiano.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’Associazione Culturale “Mo… si recita”, dell’Associazione Culturale Campania in Cammino e della Pro Loco Casalgrande, insieme a tutti gli artisti e ai tecnici coinvolti nell’organizzazione. A loro va il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale erano presenti il Sindaco Giuseppe Daviddi, l’Assessore Marco Cassinadri e i Consiglieri Antonio Maione – promotore dell’evento – Marco Vacondio, Luciano Ferrari (Presidente del Consiglio), Maria Pia Benassi e Giancarlo Bolondi.

L’appuntamento ha saputo coniugare la valorizzazione della tradizione teatrale italiana con una significativa finalità benefica: parte dell’incasso sarà infatti devoluto all’associazione Aut Aut.

La partecipazione registrata testimonia ancora una volta come la cultura rappresenti un elemento centrale nella vita della comunità casalgrandese, capace di unire intrattenimento, crescita culturale e attenzione verso le realtà del territorio.