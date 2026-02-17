<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Dopo il successo riscosso la scorsa estate al Teatro Greco di Siracusa, al Teatro Grande di Pompei e all’Arena di Verona, dal 20 al 22 febbraio (ore 21, domenica ore 16) arriva sul palco del Teatro Duse di Bologna ‘Lisistrata’, con Lella Costa nel ruolo dell’eroina di Aristofane e Serena Sinigaglia alla regia.

Scritta nel V secolo a.C., l’opera è una delle più celebri commedie dell’antichità, la cui forza satirica resta attualissima ancora oggi. In un’Atene dove gli uomini sono tutti al fronte e la politica non sa o non vuole cambiare le cose, è una donna a guidare la rivoluzione. Per fermare la guerra Lisistrata mobilita le donne e consegna loro un’arma insospettabile: praticare uno sciopero del sesso ad oltranza finché non tornerà la pace.

“La grande commedia è sempre una provocazione, scandalo che scuote le coscienze. È l’assurdo che si fa segno di ribellione, di visioni altre, magari poco probabili ma forse possibili” scrive Serena Sinigaglia nelle sue note di regia. “Lisistrata – aggiunge – è la commedia classica che, più di ogni altra, leva la sua voce contro la guerra mostrandone il lato folle, assurdo, ridicolo, se solo non fosse tutto così dannatamente vero, nonché attuale. Aristofane lega l’esistenza stessa della guerra al malgoverno. Un buon governo non fa la guerra. Punto”.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it