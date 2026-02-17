Condizioni di nuvolosità irregolare in pianura con ampie schiarite, addensamenti sui rilievi con possibilità di deboli e irregolari precipitazioni. In serata aumento della nuvolosità su tutta la regione con precipitazioni sul settore centro occidentale inizialmente sui rilievi e nel corso della notte in estensione sulle aree di pianura. Quota neve oscillante tra 1600-1800 metri.
Temperature minime in diminuzione, comprese tra 2 e 4 gradi, massime quasi stazionarie comprese tra 11 e 15 gradi. Venti deboli variabili in pianura, moderati da sud-ovest sui rilievi. Mare poco mosso.
(Arpae)