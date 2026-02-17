<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

L’amministrazione comunale ha incontrato lunedì 16 febbraio, i consigli direttivi dei Comitati Commercianti di Finale Emilia e Massa Finalese, per illustrare il percorso formativo finanziato dal Comune per sostenere e sviluppare le attività degli esercenti del territorio comunale.

Il corso “Il cuore del commercio”, ideato dal consulente aziendale e sociologo Lorenzo Notari e tenuto da esperti di rilievo, si svolgerà in tre appuntamenti – nei lunedì 13, 20 e 27 aprile, dalle ore 19.30 alle 22.30 – presso la sala consiliare di viale della Rinascita e sarà aperto a tutti i commercianti di Finale Emilia e Massa Finalese.

I temi principali, affrontati con l’illustrazione di casi pratici e la partecipazione attiva dei presenti, saranno: intelligenza artificiale e customer satisfaction (13 aprile); Google business profile, presenza sulle mappe, foto e video per gli esercizi commerciali, ads di Google, di Meta, campagne, shop, usabilità piattaforme digitali (20 aprile); social web, app, blog, e-commerce, piattaforme (27 aprile).

Nel corso del primo incontro verranno distribuiti ai partecipanti (e successivamente saranno diffusi tra tutti i commercianti di Finale Emilia e Massa Finalese) dei “Suggestion Pot”, metodologia messa a punto da Notari e dai suoi collaboratori che consente di raccogliere opinioni e sfoghi in forma anonima. Le informazioni – suggerimenti, critiche, consigli eccetera – verranno poi analizzate e interpretate da Notari e dal suo staff di esperti e discusse nel corso dell’ultimo appuntamento del 27 aprile.

Un Pot è un contenitore virtuale che raccoglie suggerimenti, commenti e critiche in forma anonima e rappresenta un passo avanti rispetto a un questionario, perché consente di esprimere la propria opinione senza vincoli, nel modo e nel luogo che si preferisce, inviando il proprio messaggio dal computer del proprio negozio, dallo smartphone o dal tablet mentre si è a casa.

“Abbiamo deciso di adottare lo strumento del ‘Suggestion Pot’ – dice il sindaco Claudio Poletti – perché riteniamo rappresenti un metodo di lavoro in grado di sviluppare in modo costruttivo la collaborazione tra amministrazione comunale e commercianti. Crediamo che il percorso formativo individuato, per i temi che andrà ad affrontare e le modalità di svolgimento, sia particolarmente innovativo e possa fornire importanti spunti interessanti ai partecipanti. Con questa iniziativa confermiamo la volontà di questa amministrazione di essere al fianco delle attività di vicinato, a favore delle quali stiamo progettando l’hub urbano di Finale Emilia e l’hub di prossimità di Massa Finalese che disegneranno il commercio locale del prossimo futuro”.