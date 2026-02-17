<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

La Medicina a indirizzo cardiovascolare diretta dal dottor Emanuele Alberto Negri ha ricevuto in dono un monitor multiparametrico MINDRAY UMEC 100, del valore di 1.780 euro.

L’attrezzatura è stata donata dal Circolo Particular di Borzano grazie all’intermediazione del Comitato Reggio in Salute e della signora Rita Storchi sua anima propulsiva.

Il nuovo strumento, che si integra con la dotazione tecnica già a disposizione del reparto, sarà utilizzato dal personale infermieristico al letto dei pazienti per la rilevazione dei parametri vitali cardio-respiratori.

La consegna dell’apparecchiatura è avvenuta alla presenza del dottor Eugenio Ligabue per il Circolo di Borzano e della signora Storchi, in rappresentanza del Comitato Reggio in Salute. A ringraziare di cuore i donatori sono stati il dottor Giorgio Mazzi, Direttore del Presidio Ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, il dottor Emanuele Alberto Negri, Direttore del reparto di Medicina a Indirizzo Cardiovascolare e Filippo Alaimo, Responsabile delle Professioni Sanitarie per il reparto di Medicina a Indirizzo cardiovascolare. Al momento ufficiale era presente anche la consigliera regionale del PD Maria Laura Arduini.

Il Circolo Particular di Borzano è un luogo di aggregazione molto amato dai giovani di Borzano di Albinea solito a organizzare eventi, aperitivi e feste a carattere solidale. I proventi di diversi momenti ludici organizzati tra il 2018 e il 2021 sono stati destinati all’acquisto del monitor. Il Consiglio direttivo del circolo è composto da Ligabue stesso, Luca Margherita, Laura Muzzioli, Nicola Rinaldini, Chiara Manzoli e dalla presidente Sara Ferretti.