Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con Anas S.p.A. ha completato il quadro di esigenzialità sul prolungamento della Strada Statale 12 – Nuova Estense.

Si tratta di una importante opera che l’Appennino Modenese attende ormai da più di quarant’anni: due i progetti, complementari l’uno all’altro, che prevedono sia il tratto di circonvallazione del centro abitato di Pavullo nel Frignano, che il tratto che collega la galleria di Strettara alla chiesetta di Pratolino.

Di questo secondo tratto, il quadro esigenziale ha evidenziato come la realizzazione dell’infrastruttura avvicini in modo vitale ampie zone di appennino ai centri sedi di servizi primari e, al contempo, possa migliorare la viabilità a turisti ed aziende insediate tra i poli manifatturieri di Pievepelago, Lama Mocogno e Montecreto, divenuti nel tempo i primi presidi contro lo spopolamento di un’ampia zona montana del territorio modenese.

Il lavoro di redazione del quadro esigenziale è stato completato in sinergia con il Comitato “La Via Maestra”, promotore del progetto di collegamento – che rappresenta una ulteriore connessione tra Emilia – Romagna e Toscana – seguito con grande attenzione dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.