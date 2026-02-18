Venerdì 20 febbraio, alle 18:00 presso Librerie.coop Modena Duomo, in corso Duomo 39 a Modena, Lina Pinto presenta il suo libro “I ROLLING SQUAD e il mistero della torre silente” (Damster). Dialoga con l’autrice la giornalista Annamaria Ansaloni.
“Durante una settimana di vacanza, Sara e Spillo, insieme al loro cagnolino maltese Short, si impegnano a risolvere il caso delle campane che non suonano. Mentre cercano soluzioni si imbattono in un inaspettato mistero ben più grande di loro e che li riguarda da vicino…”.