Nei pressi della storica stazione ferroviaria di Reggio Emilia, un 27enne è stato individuato dai militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri durante un servizio di controllo del territorio, focalizzato anche sulla prevenzione e repressione delle attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

L’episodio risale al pomeriggio del 6 febbraio scorso. Il giovane, dopo essere stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quattro dosi di hashish per un peso totale di circa 37 grammi e una dose di cocaina dal peso complessivo di circa 2 grammi. Successivamente, con una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto ulteriori 0,73 grammi di hashish. Tutte le sostanze stupefacenti recuperate sono state immediatamente sequestrate.

Alla luce di questi elementi, il 27enne egiziano, residente a Reggio Emilia, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli accertamenti preliminari proseguiranno al fine di condurre approfondimenti investigativi utili alle valutazioni necessarie per le decisioni legate all’azione penale.