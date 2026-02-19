<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

Un traguardo importante per la sezione scout CNGEI di Reggio Emilia sarà raggiunto

Domenica prossima 22 Febbraio. Nella data in cui si ricorda il compleanno del fondatore del movimento Scout mondiale, sarà inaugurata la nuova sede dell’associazione, sita in via Leonardo da Vinci 1, in prossimità dell’Ospedale e quindi vicino alla città storica, in un edificio ex-scolastico acquistato nel gennaio 2024 e completamente ristrutturato grazie all’impegno congiunto di numerose realtà del territorio. Il progetto, denominato “Dove l’avventura trova casa”, ha visto la partecipazione attiva di volontari, aziende locali e cittadini, uniti dalla passione per lo scoutismo e dalla volontà di offrire ai giovani un nuovo spazio sicuro e stimolante.

La ristrutturazione è stata resa possibile grazie a un’intensa campagna di raccolta fondi, che ha combinato donazioni private e una campagna di crowdfunding di successo. L’entusiasmo e la generosità della comunità hanno permesso di superare gli obiettivi prefissati, garantendo la realizzazione di una sede moderna e funzionale, adatta alle necessità delle attività scout.

La nuova sede offrirà spazi per riunioni e attività dell’associazione reggiana ma non solo: si apre al resto del mondo scout nazionale e internazionale, potendo ospitare piccoli gruppi in visita agli scout reggiani. La volontà di aprirsi sul territorio è oltremodo testimoniata anche dalla realizzazione di una sala polivalente; questa permetterà ai cittadini e alle associazioni del territorio, di usufruire di un locale per riunioni e attività.

L’inaugurazione si svolgerà alla presenza delle autorità locali,dei rappresentanti nazionali e regionali dell’associazione, e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Tra loro vi sono sia enti istituzionali come la Fondazione Manodori, ma anche aziende private come Braglia srl, Siria Ceramica, IQVIA, che hanno contribuito con donazione di materiale e arredi.

La nuova sede rappresenta un punto di riferimento per la comunità scout e un luogo dove i giovani potranno crescere, imparare e vivere nuove avventure. Nella giornata di domenica la sede resterà aperta fino alle ore 18:00 così che tutti, amici e cittadini, possano visitarla e scambiare opinioni e respirare un pò di spirito scout!.