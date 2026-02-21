<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

“Anatomia dell’improbabile” è il tema della serata con Stefano Sturloni – fotografo, naturalista, divulgatore, speleologo, membro della Società Botanica Italiana – in programma martedì 24 febbraio alla sala espositiva “Gino Strada” di Casalgrande.

A organizzare l’appuntamento è il Gruppo fotografico “Il Torrione”, attivo a Casalgrande dal 1990, che in questi primi mesi del 2026 sta rilanciando la propria attività con un nuovo consiglio direttivo, nuovi soci e una serie di iniziative in programma, tra cui mostre e incontri con importanti fotografi ed esperti nel campo delle immagini.

Come fotografo, Stefano Sturloni trasforma l’ovvio in meraviglia, svelando ciò che è nascosto nel mondo naturale. Quelle che emergono sono vere e proprie forme d’arte celate nei dettagli, come la superficie di una pietra o di una foglia, perché “la superficie delle cose è inesauribile”, come afferma Palomar, celebre personaggio di Italo Calvino.

Sturloni ha lavorato a lungo come atelierista nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia; è stato formatore del personale educativo, relatore in convegni e seminari internazionali. Come fotografo ha realizzato una trentina di mostre di fotografia artistica, sia personali che collettive, e ha pubblicato numerose foto naturalistiche su libri e riviste dedicate all’ambiente e al territorio.

La serata è aperta a tutti. Appuntamento alle 21 nella sala espositiva di piazza Ruffilli 2, a fianco del teatro De André